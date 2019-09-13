Объяснено нежелание бизнесменов вкладываться в Россию

Одним из факторов, сдерживающих инвестиции в Россию, становится нестабильность условий для бизнеса. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня», — сказал он и напомнил о необходимости довести уровень инвестиций до 25 процентов ВВП и выше. «Наша задача — понять, что же мешает бизнесу, что бизнесу необходимо, чтобы поверить в то, что новые инвестиции, вложения в Россию, в российскую экономику дадут в последующем отдачу, дадут стабильный результат», — заключил министр.

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В середине июня принадлежащее Григорию Березкину РБК провело опрос, который показал, что большинство российских бизнесменов опасаются незаконного преследования со стороны силовых структур. Также респонденты назвали главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику возросшее давление государства и силовых структур на бизнес. Другие частые причины — санкции, бюрократия и плохой инвестиционный климат.

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