США тайно вложили в экономику России миллиарды

Крупнейшим инвестором в российскую экономику на конец 2017 года оказались США, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По сведениям ЮНКТАД, на конец 2017 года (наиболее актуальные данные) на долю американских инвесторов приходилось 8,9 процента от всех накопленных инвестиций, или 39,1 миллиарда из 441,1 миллиарда долларов.

Также, по данным Минторга США, на конец 2017 года инвестиции американских компаний в России были равны 13,9 миллиарда долларов. При этом, по официальной информации ЦБ за тот же период, они составляли 3,05 миллиарда долларов, что почти в 13 раз меньше.

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Разница объясняется тем, что ЮНКТАД убрали из статистики данные промежуточных юрисдикций, служивших перевалочными пунктами. Нередко зарубежные инвестиции приходят в Россию через страны, которые не являются непосредственным источником этих инвестиций. Так, американская корпорация может приобрести долю в российской через иностранные дочерние предприятия.

Банк России оценивает такие вложения по последней стране, и в итоге сведения об инвестициях из таких стран, как США, Германия, Франция и так далее, систематически занижаются, а инвестиции из таких стран, как Нидерланды и Люксембург, или из офшоров — завышаются.

В августе прошлого года Минфин США заявил, что за счет санкций иностранные инвесторы значительно уменьшили вложения в экономику России. Так, общие зарубежные прямые инвестиции сократились с 2013 года более чем на 5 процентов. Инвестиции из США за тот же период — на 80 процентов.

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