Россия резко увеличила вложения в гособлигации США

В 2017 году российские инвестиции в казначейские ценные бумаги США выросли на 19 процентов, до 102,2 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах американского Минфина.

При этом за декабрь прошлого года вложения сократились на 3,5 миллиарда долларов. Больше всего средств в американские ценные бумаги Россия инвестировала в мае 2017 года — 108,7 миллиарда долларов.

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В конце прошлого года Россия занимала 15-ю строчку в рейтинге крупнейших держателей гособлигаций США.

Первое место по инвестициям в гособлигации США занимает Китай, который вложил в эти активы 1,185 триллиона долларов. За год китайские инвестиции в американские ценные бумаги выросли на 11 процентов или на 126,5 миллиардов долларов.

Второе место занимает Япония с 1,061 триллиона долларов. На третьем — Ирландия с 326,5 миллиарда долларов.

Иностранные государства владели в декабре 2017 года ценными бумагами США на 6,31 триллиона долларов. Годом ранее эта сумма составляла 6 триллионов долларов.

В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США на 700 миллионов долларов, до 105,7 миллиарда долларов.

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