Опального инвестора из США лишили доступа к собственному банку

Фонд Baring Vostok, основанный опальным инвестором из США Майклом Калви, лишился доступа к акциям банка «Восточный», в котором ему принадлежит доля в 42 процента. Это случилось после решения суда кипрского Лимасола, пишет РБК.
По решению суда, акции «Восточного», находящиеся в собственности Baring Vostok через кипрскую компанию Evison, будут арестованы. Это обеспечительная мера, необходимая в рамках одного из судебных разбирательств между фондом и нынешними мажоритарными собственниками кредитной организации — Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн») и его партнером Шерзодом Юсуповым.
Между акционерами продолжается корпоративный конфликт, начавшийся в 2018 году. Стороны обвиняют друг друга в совершении неправомерных сделок и выводе активов. Процессы между ними рассматриваются в российских, кипрских, британских и итальянских судах. Иск в суд Лимасола был подан самим банком «Восточный» в начале октября.
Претензии кредитной организации касаются сделки от 2017 года, по итогам которой «Восточный» приобрел у кипрской Croushi Enterprises 10,1 процента акций компании «Альянс-Консалтинг», заплатив за них 696 миллионов рублей. Еще 9,8 процента акций банк безвозмездно получил от Evison. По оценке нового руководства банка, стоимость пакета в 10,1 процента акций «Альянс-Консалтинга» не превышает 200 миллионов рублей. Таким образом, кредитная организация переплатила за бумаги и понесла убыток, который теперь должна возместить.
Baring Vostok был основан Майклом Калви в 1994 году и занимался прямыми (покупка долей более 10 процентов) инвестициями в российские компании. «Восточный» был одним из крупнейших вложений фонда, до 2020 года владевшего его контрольным пакетом. Весной 2019-го Калви вместе с пятью другими топ-менеджерами Baring Vostok стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он намеренно завысил стоимость акций люксембургской компании IFTG, которыми подконтрольное «Восточному» «Первое коллекторское бюро» расплатилось с ним по собственному долгу. Тем самым банку якобы был нанесен серьезный финансовый ущерб.