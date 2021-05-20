Бывший банк опального инвестора из США резко подешевел

«Восточный», бывший банк опального инвестора из США, основателя инвестфонда Baring Votok Майкла Калви, резко подешевел в ходе сделки по продаже новому владельцу — Совкомбанку, пишет РБК.

В ходе сделки по приобретению «Восточного» Совкомбанк выставил оферту (предложение) о покупке акций миноритарным собственникам кредитной организации по цене 0,0137 рубля за штуку. Из этого следует, что весь банк целиком был оценен в 11 миллиардов рублей.

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При этом капитал (собственные средства — внесенные акционерами деньги и накопленная прибыль прошлых периодов) «Восточного» по состоянию на начало апреля равнялся 24,6 миллиарда рублей. Таким образом, весь банк оценивается меньше, чем вполовину от стоимости капитала.

Сделка по покупке контрольного пакета «Восточного» Совкомбанком была закрыта в апреле. Основным акционером приобретаемого банка тогда была компания Артема Аветисяна «Финвижн», ранее реализовавшая право на покупку 10 процентов у Калви.

С 2019 года «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта, на фоне которого Калви и еще пять топ-менеджеров Baring Vostok были обвинены в хищении средств у акционеров «Восточного». Суд над ними продолжается до сих пор.