Российский суд освободил опального инвестора из США из-под ареста

Верховный суд России освободил из-под домашнего ареста опального американского инвестора, основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвинялся в растрате на 2,5 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС. Суд сохранил ряд ограничений на передвижения Калви: ему запрещено общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома с 22:00 до 06:00.

Судья обратил внимание на состояние здоровья американского инвестора, который недавно перенес операцию. Калви в рамках реабилитации нуждается в прогулках на свежем воздухе. Согласно постановлению судьи, в медицинских документах указано, что они нужны для восполнения недостатка витамина D.

Суд также отпустил из-под домашнего ареста других фигурантов дела. Кроме того, он снял арест с московских квартир, принадлежащих жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина, а также с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым перед возбуждением дела. Судья заявил, что нет никаких сведений о том, что это имущество получено на незаконные средства.

Дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Калви, завели в начале 2019 года по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. По версии следствия, американский инвестор организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 миллиарда рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» у банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций. Следователи считают, что Калви ввел в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро». Их оценили в сумму долга при реальной стоимости в 600 тысяч рублей.

Защита инвестора оспаривала такую оценку и заявляла, что у следователей нет результатов финансовой экспертизы. Сам Калви назвал преследование попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор. Другими фигурантами дела помимо Калви стали экс-директор «Восточного» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, глава фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров. Следствие по делу уже завершено, всем фигурантам предъявили обвинение в растрате.