В Москве для американского инвестора Калви попросили шесть лет условного срока

Для американского инвестора Майкла Калви в Москве запросили шесть лет условного срока

В Москве для американского инвестора Майкла Калви, основателя одного из старейших российских инвестфондов Baring Vostok, прокурор запросил шесть лет лишения свободы условно. Об этом в четверг, 15 июля, со ссылкой на выступление прокурора в суде сообщает РИА Новости.

Калви, его соратника француза Филиппа Дельпаля, а также других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный».

Уголовное дело против Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok было возбуждено в 2019 году по заявлению одного из акционеров Шерзода Юсупова.

По версии следствия, они причинили ущерб «Восточному», уговорив его руководство принять в качестве погашения кредита от Первого коллекторского бюро акции люксембургской компании IFTG (обе принадлежали Baring Vostok). Из материалов дела следует, что рыночная стоимость бумаг была в десятки раз меньше размера задолженности в 2,5 миллиарда рублей.

Калви не признал вину и утверждал, что причина его преследования — не разрешенный конфликт с Юсуповым и его деловым партнером.