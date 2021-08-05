Российский суд признал опального инвестора из США виновным в растрате

Мещанский суд Москвы признал виновным основателя фонда Baring Vostok, опального инвестора из США Майкла Калви и еще пятерых человек, проходящих по делу, виновными в растрате денежных средств банка «Восточный». В настоящее время оглашение приговора продолжается, сообщает «Интерфакс».

Судья Анна Сокова посчитала, что Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров, Алексей Кордичев и Александр Цакунов действовали в составе организованной группы.

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Сумма хищения, как сказано в приговоре, составила 2,5 миллиарда рублей. Наказание озвучат после оглашения приговора. Государственный обвинитель в прениях просил назначить обвиняемым условное лишение свободы.

Ни один из обвиняемых в ходе рассмотрения дела своей вины не признал. В июле Калви заявил, что собранные в ходе предварительного и судебного следствия доказательства подтверждают его невиновность.

Дело в отношении Калви возбудили в феврале 2019 года. Сначала основателя Baring Vostok поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Поводом для преследования стал кредит банка Восточный «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

Эксперты считают дело Майкла Калви серьезным ущербом для инвестиционного климата России. Его арест стал одной из главных тем Петербургского международного экономического форума в 2019 году. В Кремле уверены, что на желание иностранцев вкладывать деньги в Россию ситуация не повлияет.