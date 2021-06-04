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Экономическим успехом Петербургского форума назвали отсутствие арестов

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Андрей Макаров
Андрей Макаров
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Макаров во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) назвал достижением в деле улучшения инвестклимата то, что за три дня «никого не арестовали». Трансляция велась на сайте ПМЭФ.

Он напомнил, что два года назад фигурантом уголовного дела стал основатель инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви. Эта история, как отмечали эксперты, серьезно ударила по инвестиционному климату.

Как подчеркнул Макаров, одними только государственными вложениями новый инвестиционный цикл не запустить, для этого необходимы частные средства, а угрозами их не привлечь.

Депутат раскритиковал и заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» государства металлургическими компаниями при помощи завышения цен на продукцию. Несколько дней назад чиновник пообещал снять с них любым способом 100 миллиардов рублей.

Громких арестов во время работы форума действительно не случилось, однако 3 июня в Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах всех крупных компаний по аренде электросамокатов — Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. В отношении перевозчиков возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Консалтинговая компания Ernst & Young (EY) выяснила, что в 2020 году в России стало на четверть меньше проектов с иностранным финансированием — 141 проект. Еще в 2019-м их было 191.

Ранее сообщалось, что в 2020 году торгующие на бирже россияне стали значительно активнее вкладывать в ценные бумаги иностранных компаний, а вот вложения в российские сократились.

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