Опальный инвестор из США Калви назвал приговор московского суда «почти победой»

Основатель фонда Baring Vostok, опальный инвестор из США Майкл Калви не согласился с решением Мещанского суда Москвы по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Об этом сообщает РИА Новости.

Калви, приговоренный к 5,5 лет наказания условно, заявил, что его обвинили в преступлении, которого он не совершал. При этом он подчеркнул, что решение об обжаловании приговора будет принято позже.

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Американский инвестор также отметил, что считает «почти победой» получение условного срока по данному делу, передает ТАСС. «Обвинение в растрате оскорбительно для меня как инвестора», — подчеркнул он.

Ранее Мещанский суд Москвы объявил приговор основателю фонда Baring Vostok по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Суд назначил Калви 5,5 лет наказания условно. Гражданин Франции Филипп Дельпаль, проходящий по этому же делу, получил 4,5 года условно. Всем остальным фигурантам дела также назначили условные сроки.

5 августа суд признал виновными Майкла Калви и еще шестерых человек, проходящих по делу, в растрате денежных средств банка «Восточный». Государственный обвинитель в прениях просил назначить обвиняемым условное лишение свободы.

Дело в отношении Калви возбудили в феврале 2019 года. Сначала основателя Baring Vostok поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Поводом для преследования стал кредит банка Восточный «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.