Россияне рассказали о достойной зарплате

Около 26 процентов россиян считают достойной зарплату, которая в два раза превышает их ежемесячный доход. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру», передает РИА Новости.

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Порядка 28 процентов опрошенных считают, что их нынешнюю зарплату нужно увеличить на 30-50 процентов, чтобы достичь справедливого уровня, еще 23 процента высказали желание поднять ее на 10-30 процентов. Около 16 процентов уверены, что их заработок более чем на 50 процентов ниже справедливого.

Только трем процентам опрошенных не хватает надбавки 10 процентов, а четыре процента свой заработок считают справедливым. Медики в среднем назвали достойной зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги — в 76 тысяч, IT-специалисты — в 122 тысячи, строители — в 112 тысяч, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч.

Ранее семейный доход более 120 тысяч рублей назвали необходимым для нормальной жизни 25 процентов опрошенных (в 2019 году такую сумму называли 11 процентов). Доход от 90 до 120 тысяч рублей в месяц устроил бы почти четверть опрошенных. «Нормальная жизнь» начнется с доходом от 60 до 90 тысяч для 28 процентов россиян. Около 17 процентов назвали сумму в 45-60 тысяч рублей, а шесть процентов — от 30 до 45 тысяч рублей.