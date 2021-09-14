Россияне назвали размер дохода для комфортной жизни

Эксперты аналитического центра университета «Синергия» выяснили, какой размер дохода хотят получать россияне для комфортной жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Так, 38,5 процента опрошенных назвали 50-70 тысяч рублей в месяц комфортной для жизни суммой денег. Еще 24,3 процента участников опроса заявили, что хотели бы получать 80-100 тысяч, а 16,8 процента — 120-150 тысяч. При этом 11,4 процента респондентов указали 150-200 тысяч как размер желаемого заработка, а о желании получать более 200 тысяч сообщили только 9 процентов.

Наибольшие траты у россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жилье и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру.

В то же время меньше всего опрошенные тратят на еду в кафе, а также на алкогольные напитки и сигареты.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что чем старше становится человек, тем больше средств требуется. По ее словам, расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50-60 процентов к 45 годам. Если в апреле гражданам в этом возрасте нужно было получать 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю эта сумма достигла 205-210 тысяч.