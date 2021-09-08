Россиянам назвали нужное для счастья количество денег

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что зарплата «для счастья» является психологической оценкой. Она показывает, какое количество денег нужно гражданину для благополучной жизни. В среднем этот показатель составляет тройную зарплату, сообщает агентство «Прайм».

Статистик назвала зарплату «для счастья» индикатором самооценки и самоощущения граждан. Этот показатель определяется возрастом, полом и местом жительства граждан. «Чем старше человек, тем больше средств требуется. «Расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50-60 процентов к 45 годам», — объяснила россиянам эксперт.

Если в апреле гражданам в этом возрасте нужно было получать 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю эта сумма достигла 205-210 тысяч.

Кроме того, жителям крупных мегаполисов обычно требуется больше средств, чем жителям небольших городов с невысоким социально-экономическим рейтингом. Эта тенденция характерна для большинства стран. Важно учитывать и стартовый доход: чем он выше, чем меньше растут ожидания.

«Несмотря на экономическую ситуацию, гражданам для удовлетворена своих ежедневных потребностей достаточно получать в среднем утроенную месячную зарплату. И тогда, уровень счастья девушки моложе 24 лет, работающей и проживающей в Кирове, получающей 94 тысячи рублей, будет равен уровню счастья 45-летнего мужчины, проживающего и работающего в Москве, зарплата которого не менее 280 тысяч, согласно данным опросов», — заключила Лебединская.

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