Россияне назвали необходимую для отказа от отпуска сумму

Россияне в целом готовы отказаться от отпусков, но при условии, что на работе им ежемесячно будут выплачивать определенную сумму. Как показал опрос сервиса «Работа.ру», в среднем за это граждане хотят получать 413,6 тысячи рублей в месяц, сообщает RT.

Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга: для отказа от отпуска им нужно 405,1 тысячи и 418,3 тысячи рублей соответственно. Участниками опроса стали пять тысяч жителей страны из разных регионов.

Ранее в мае опрос Superjob показал, что для некоторых россиян в деньгах можно измерить счастье. В среднем для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, гражданам необходимо 173 тысячи рублей в месяц. У мужчин денежные аппетиты немного выше, чем у женщин: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. При этом молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей.

Для исполнения мечты и достижения целей россиянам нужно пять миллионов рублей, а чтобы сменить место работы хватит 250 тысяч.