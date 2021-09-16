Россияне назвали необходимый доход для нормальной жизни

Финансовые аппетиты россиян в текущем году выросли по сравнению с 2019 годом. Семейный доход более 120 тысяч рублей назвали необходимым для нормальной жизни 25 процентов опрошенных (в 2019 году такую сумму называли 11 процентов). Это самое высокое значение за всю историю наблюдений, говорится в исследовании «Ромира» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Доход от 90 до 120 тысяч рублей в месяц также устроил бы почти четверть россиян — 23 процента опрошенных. «Нормальная жизнь» начнется с доходом от 60 до 90 тысяч для 28 процентов россиян. Около 17 процентов назвали сумму в 45-60 тысяч рублей, а шесть процентов — от 30 до 45 тысяч рублей.

Только один процент респондентов заявили, что для нормальной жизни им может хватить от 20 до 30 тысяч рублей. Доход до 20 тысяч практически никто не рассматривал, хотя десять лет назад подобный ответ дали шесть процентов россиян.

По данным аналитического центра университета «Синергия», 38,5 процента россиян считают 50-70 тысяч рублей в месяц комфортной для жизни суммой денег. Еще 24,3 процента участников опроса заявили, что хотели бы получать 80-100 тысяч, а 16,8 процента — 120-150 тысяч.

При этом 11,4 процента респондентов указали 150-200 тысяч как размер желаемого заработка, а о желании получать более 200 тысяч сообщили только девять процентов.