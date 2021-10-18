Прогноз по росту доходов россиян стал отрицательным

Реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 2,5 процента, а не на 3 процента, как считалось ранее. Такие цифры вскоре после корректировки прогноза годовой инфляции сообщили в Минэкономразвития. С пересмотром согласны и опрошенные эксперты, пишут «Известия».

По итогам 2020 года, даже после уточнения данных, падение реальных располагаемых доходов россиян составило 2,8 процента. Таким образом, нынешний прогноз стал отрицательным по сравнению с 2019 годом. Несмотря на восстановительный рост устойчивое падение доходов, начавшееся в 2014 году, продолжается.

В ведомстве ожидают, что в 2021 году инфляция составит 7,4 процента, а не 5,8 процента, как ожидалось ранее. Причинами ускорения роста цен названы нетипичное подорожание овощей и фруктов, а также увеличившиеся темпы роста цен на мясо.

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В Кремле ранее связывали инфляцию с тенденциями на международных рынках, от влияния которых Россия, несмотря на все усилия властей, освободиться не может.

Как подчеркивают в Минэкономразвития, рост по сравнению с 2020 годом обеспечит увеличение реальных заработных плат, восстановление численности занятых, рост поступлений от собственной и предпринимательской деятельности. Также этому поспособствуют адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся.

В агентстве НРА согласны с общим падением реальных располагаемых доходов, но считают, что роста в годовом выражении не будет вовсе. Директор рейтинговой службы агентства Сергей Гришунин ожидает, что показатель останется в диапазоне от минус 2 до 0 процентов. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская предположила, что рост будет находится на уровне нуля, социальные выплаты не помогут.

В «Эксперт РА» полностью согласны с оценками Минэкономразвития, а старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков и директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов не исключают, что рост по сравнению с 2019-м все же возможен, их прогноз остается в диапазоне 2,5-3 процента.

Ранее стало известно, что в 2022 году вырастут минимальный и максимальный размеры пособия по уходу за первым ребенком — до 7 494 рублей и 31 282 рубля. Это больше на 5,7 процента, чем в 2021 году, что ниже показателей годовой инфляции.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC назвал главной и приоритетной задачей страны рост доходов граждан.