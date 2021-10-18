В 2022 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году составит 31 282 рубля

В 2022 году в России вырастут минимальный и максимальные размеры пособия по уходу за первым ребенком. Соответствующие данные представлены в заключении Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

В настоящее время минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 руб. Однако с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличат на 5,8 процентов с 7083 рублей до 7494 рублей. Сумма максимальной выплаты составит 31 282 рубля.

169,5 миллиарда рублей выделят на выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Что еще изменится

Кроме того, с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка, размер которого в настоящее время составляет 18 886 рублей. Оно также увеличится на 5,8 процентов и составит 19 981 рубль. Помимо этого в следующем году увеличится размер материнского капитала. Предполагаемые выплаты на первого ребенка составят 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году также возрастут и достигнут 132,8 миллиардов рублей. Сейчас минимальный размер выплаты при родах составляет 58 878 рублей, при осложненных родах — 65 607 рублей. Максимальный размер выплат составляет 379 743 рубля. При многоплодной беременности пособия составляют 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

От чего это зависит

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка застрахованного лица. При этом оно должно быть не ниже и не выше установленных минимальных и максимальных уровней.

Как объяснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, большая часть пособий, например, по беременности и родам, зависит от величины минимального размера оплаты труд. В этом году МРОТ составляет 12 792 рублей.

«С 2022 года он составит 13 617 рублей. Коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3 процента. Это прогнозный показатель», — отметила эксперт.

Школьники не в обиде

В июле президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На выплаты потратят примерно 170 миллиардов рублей. Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года президент подписал 2 июля.

Позднее Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Уточняется, что размер пособия составит 20 тысяч рублей. Выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год.