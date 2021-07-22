Мишустин рассказал о новых выплатах за третьего ребенка

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Пособия сохранятся до момента, пока ему не исполнится три года. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства, размер пособия зависит от конкретного региона. Его сделают равным прожиточному минимуму на ребенка в данном субъекте федерации.

В общей сложности на такие выплаты в текущем году предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Они пойдут родителям более полумиллиона детей. Премьер пообещал, что власти продолжат помощь таким семьям.

На прошлой неделе Мишустин рассказал, что на единовременные выплаты для всех школьников страны правительство направит свыше 200 миллиардов рублей, по 10 тысяч на ребенка от 6 до 18 лет. Заявления на получение выплат родители могут подать вплоть до 1 ноября.