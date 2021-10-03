Россиянам назвали срок индексации детских пособий

Детские и материнские пособия будут проиндексированы в феврале 2022 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Финансист пояснила россиянам, что большая часть пособий, например, по беременности и родам, зависит от величины МРОТ. «Минимальный размер оплаты труда был повышен до 12 792 рублей с января этого года. С 2022 года он составит 13 617 рублей. Коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3 процента. Это прогнозный показатель», — уточнила она.

Также эксперт напомнила, что в следующем году увеличится размер маткапитала. Предполагаемые выплаты на первого ребенка составят 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в том случае, если не была получена выплата за первого.

Ранее Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Уточняется, что размер пособия составит 20 тысяч рублей. Выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год. Как отмечает издание, выплата отражает расчеты ведомства, по которым сборы мальчика в школу обходятся российским родителям в 19,3 тысячи рублей, а девочки — в 23,8 тысячи рублей.

15 сентября Министерство труда и социальной защиты России объявило об изменениях правил назначения пособий для семей с детьми. Изменения затронут пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет и пособия одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Оба пособия начисляются по принципу нуждаемости, то есть родителям с низким доходом. В ведомстве напомнили, что часто причиной отсутствия дохода является беременность. Будущей матери особенно сложно найти работу, когда она тяжело переносит свое положение. Теперь беременность будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка — от момента постановки на учет до родов. Министерство внесет соответствующие изменения в законодательство до конца 2021 года, чтобы начать считать пособия по-новому.