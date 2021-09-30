Оценено предложение Счетной палаты сделать детские выплаты к школе ежегодными

Юрист Юлия Мухина оценила инициативу Счетной палаты сделать ежегодной выплату в 20 тысяч рублей, предназначенную для подготовки детей к школе. По словам правозащитницы, с одной стороны, это будет хорошим подспорьем для семейного бюджета, однако, поскольку сумму предполагается изымать из материнского капитала, при пересчете на выплаты уйдет почти половина всего пособия. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Счетная палата России предложила сделать выплаты семьям со школьниками к новому учебному году ежегодными. Уточняется, что размер пособия составит 20 тысяч рублей. Выплачиваться оно будет из средств материнского капитала. По оценке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на такие детские выплаты составят около 60 миллиардов рублей в год. Как отмечает издание, выплата отражает расчеты ведомства, по которым сборы мальчика в школу обходятся российским родителям в 19,3 тысячи рублей, а девочки — в 23,8 тысячи рублей.

Сумма материнского капитала уменьшится почти в два раза

Материнский капитал — это целевая выплата, которая имеет ограниченный круг направлений расходования, напомнила Мухина. Юрист сообщила, что инициатива Счетной палаты РФ предполагает, чтобы за счет средств материнского капитала родителям школьников ежегодно выделялись денежные средства на покупку необходимых товаров для школы.

«С одной стороны, выплата родителям школьников в размере 20 тысяч рублей перед началом учебного года может быть вполне существенной и действительно облегчит сбор ребенка в школу во многих семьях. С другой стороны, сумма самого материнского капитала, которая в настоящее время составляет 483 881 рубль 83 копейки, за весь период обучения ребенка уменьшится примерно на 200 тысяч рублей», — отметила правозащитница.

Она добавила, что такое сокращение материнского капитала может существенно сказаться на возможности улучшения жилищных условий. «По данным Росстата, более половины семей в настоящее время используют материнский капитал именно для этих нужд», — добавила Мухина.

Правозащитница заметила, что на данный момент в действующем законодательстве уже предусмотрено такое направление расходования средств материнского капитала, как получение ребенком образования. Инициатива Счетной палаты в этой связи вполне соответствует положениям закона, подчеркнула Мухина.

«Основные сложности связаны с реализацией инициативы Счетной палаты на практике. При ее принятии и внедрении необходимо будет предусмотреть саму процедуру получения 20 тысяч рублей, а именно упростить правила подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала в указанной части, порядка и сроков его рассмотрения, а также предусмотреть доступную и понятную отчетность о целевом расходовании указанных средств. Потому что семьи будут пользоваться этой мерой поддержки только в том случае, если процедура будет понятной и доступной», — высказалась Мухина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля. На второго ребенка выплата составит 719 274 рубля. Уже в следующем году пособия должны получить около 1,3 миллиона россиян.

По данным главы Минтруда России Антона Котякова, в 2022 году размер выплат увеличится до более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка. В этом году маткапитал составляет 483 881 и 155 550 рублей соответственно.