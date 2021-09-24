В России вырастет размер материнского капитала

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля, отметила она. Предполагается, что в следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян.

В этом году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.

В сентябре стало известно, что отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получать материнский капитал. Сумма в 10,46 миллиарда рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год.