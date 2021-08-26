В Госдуме предложили план поддержки семей с детьми

В 2021 году наблюдается отрицательный прирост населения, что может быть связано с нежеланием семей заводить детей из-за сложного финансового состояния. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. По его мнению, поднять рождаемость можно с помощью проработки дополнительных мер поддержки семей, пересмотра прожиточного минимума.

Министерство труда намерено изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Раньше в выплатах отказывали семьям с двумя и более автомобилями, даже если они арестованы, находятся в розыске и не сняты с регистрационного учета. Нововведение позволит не учитывать такие моменты.

«Мер поддержки много не бывает»

«В социальной политике очень важен принцип адресности, — заметил депутат. — Для этого определяются критерии нуждаемости для получения и объема соцподдержки. Например, недавно нуждающиеся семьи с детьми от 0 до 3 лет получали выплату на ребенка в размере одного прожиточного минимума. Теперь президент принял решение выплачивать половину прожиточного минимума одиноким родителям с детьми от 7 до 16 лет, а также беременным, вставшим на учет на ранних сроках. По сути, об этом и говорится в заявлении Минтруда — об адресности помощи».

Нилов согласился с идеей не принимать в учет транспортные средства, находящиеся в розыске, поскольку в такой ситуации человек продолжает оплачивать транспортный налог, тем самым только ухудшая свое финансовое положение.

«Снять авто с учета он тоже не может, и, получается, вся поддержка государства проходит мимо него, хотя как раз такой человек остро в ней нуждается. То же самое и с арестом — может, семья давно бы уже продала эту машину, чтоб накормить детей, но сделать это нельзя. Так же, как и воспользоваться автомобилем. Бывают и такие случаи, когда семья разошлась, а машиной, записанной на женщину, оставшуюся с ребенком, продолжает пользоваться мужчина. Очевидно, что лишение такой неполной семьи помощи тоже несправедливо», — заметил политик.

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Депутат подчеркнул, что исключительно важен в социальной помощи принцип адресности. Должны быть выработаны такие критерии, которые, одновременно, не создадут условий, когда действительно нуждающиеся семьи останутся без поддержки, и не допустят веерной рассылки средств.

«Вот, например, выделили средства всем школьникам на подготовку к 1 сентября. Только вот все прекрасно понимают, что деньги получат и семьи олигархов, миллионеров, топ-менеджеров корпораций, которым эти суммы вообще не сделают никакой погоды. И это очень обидно, ведь потраченные на них средства можно было бы сэкономить и отдать тем, кто действительно в них нуждается», — считает Нилов.

Кроме того, политик уверен, что пришло время для введения и ряда других мер поддержки семей с детьми. В частности, он указал на законопроект партии ЛДПР, в котором предлагается выплачивать материнский капитал на третьего ребенка.

«Причем, не везде, а в регионах со сложной демографической ситуацией, — подчеркнул Нилов, — потому что сейчас деньги на третьего ребенка не выплачиваются в принципе. Также следовало бы провести изменения в том, что касается возможностей траты маткапиталла. Многодетным, семьям с ребенком-инвалидом следовало бы позволить тратить средства на приобретение отечественного автомобиля. Абсолютно ясно, что здесь это не роскошь, а необходимое средство передвижения».

По мнению депутата, также следовало бы пересмотреть прожиточный минимум, на основании которого производятся многие выплаты. Сделать это необходимо потому, что, по словам Нилова, сегодня эти средства представляют не «минимум», а «мизер».

«В этом году у нас отрицательный прирост населения, что говорит только об одном: надо поддерживать многодетные семьи, стимулировать рождаемость, бороться с абортами. Причем, именно бороться, а не запрещать. Ведь многие аборты — это дети, которые могли бы родиться при возможности создания для них необходимых, благоприятных условий», — считает политик.

Ранее в Госдуме предложили увеличить ежемесячные выплаты семьям с детьми. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о базовом доходе для семей с детьми, в рамках которого предлагается выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на каждого члена семьи. Предполагается, что в случае принятия документа полная семья с двумя детьми будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, пока младшему не исполнится 18 лет.