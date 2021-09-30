В России предложили ввести новые выплаты для семей

Счетная палата России предлагает снять ряд ограничений, установленных на выплаты из материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве систематизировали наиболее актуальные запросы граждан по правилам использования этой субсидии. В итоге эксперты пришли к выводу, что наиболее востребованными являются желание о снятии трехлетнего ограничения на использование данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи.

В связи с этим, пишет РБК, аудиторы среди прочего предлагают рассмотреть возможность ежегодной выплаты семьям со школьниками к новому учебному году по 20 тысяч рублей из средств материнского капитала.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля к 2024 году. Маткапитал на второго ребенка составит 719 274 рубля. Предполагается, что в следующем году выплаты получат около 1,3 миллиона россиян.

В августе в Госдуме предложили увеличить ежемесячные выплаты семьям с детьми. В правительство был направлен законопроект о базовом доходе для семей с детьми, в рамках которого предлагается выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на каждого члена семьи. Предполагается, что в случае принятия документа полная семья с двумя детьми будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, пока младшему не исполнится 18 лет.