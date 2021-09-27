В России изменится способ получения детских пособий

С октября детские пособия нельзя будет получить на карты Mastercard и Visa

С 1 октября ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка до трех лет малоимущими семьями будут поступать только на карты «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Что изменится

Изменение коснется только владельцев карт международных платежных систем Visa и MasterCard. Для получения средств им необходимо будет оформить карту национальной платежной системы. Также получить денежную компенсацию можно будет наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязаны никакие карты. При этом для получающих выплаты на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или по почте все останется по-прежнему.

В то же время карта «Мир» требуется не всегда. В частности, данное нововведение не распространяется на получателей российской пенсии и социальных выплат, постоянно проживающих за рубежом. Единовременные пособия на детей школьного возраста также могут быть переведены на карту любой платежной системы.

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Не только детские

1 июля 2021 года завершился перевод российских пенсионеров на карты «Мир». Первоначально замена карт для пенсионеров должна была завершиться еще к 1 июля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 срок перевода несколько раз продлевался. Теперь же получить пенсию можно только на карту национальной платежной системы либо наличными.

Кроме того, карта «Мир» нужна для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пособий по безработице и различных выплат от Пенсионного фонда.

При этом пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет, получить на почте нельзя.

Необходимая карта

Необходимость создания Национальной системы платежных карт (НСПК) возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков. С 20 июля 2021 года держатели карт «Мир» получили возможность пользоваться Apple Pay. Помимо этого держатели карт могут воспользоваться и другими бонусами. Например, для пенсионеров — это бесплатный выпуск и обслуживание, а для работников бюджетной сферы — сниженные ставки по кредитам. Также многие банки предлагают выпуск и обслуживание по сниженным, стандартным тарифам или бесплатно.

Кроме того, с 2014 года периодически возникает угроза отключения российских банков от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, что может повлечь возникновение проблем с картами Visa и Mastercard. В частности, в апреле с соответствующим призывом выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в таком случае альтернативой могла бы стать отечественная система «Мир». Он отметил, что она уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение.

Ранее стало известно, что с 2022 года пенсии, единовременные выплаты и пособия россиянам станут выплачивать в беззаявительном порядке. Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что «по-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться автоматически, в электронном виде»