В России изменят правила предоставления выплат на детей

Правила предоставления выплат на детей от трех до семи лет изменят с учетом обратной связи. Об этом сообщили в Минтруде, передает РИА Новости.

В ведомстве намерены сохранить простой способ получения выплаты по одному только заявлению, которое можно подать в электронном виде или при личном посещении МФЦ.

В соответствии с новыми правилами размер выплаты теперь будет варьироваться в зависимости от доходов и материального состояния семьи, которая претендует на выплату. Для разных семей эта сумма может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей.

Новые правила предоставления выплаты должны обеспечивать максимальную адресность и предусматривать комплексную оценку нуждаемости, подчеркнули в Минтруде.

Кроме того, в марте в России поменялись правила начисления пособий на детей. Теперь семьям, в которых родился первый ребенок, необходимо обратиться в орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения. Раньше выплаты продлевались автоматически на фоне пандемии коронавируса.