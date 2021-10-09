Подсчитана средняя зарплата желающего взять кредит россиянина

В первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил взять кредит, составил 28 тысяч рублей. Об этом пишет RT со ссылкой на директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова.

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Эксперт объяснил, что под этой суммой подразумевается регулярный доход потенциального заемщика, который тот смог подтвердить кредитной организации. Волков предупредил, что для комфортной выплаты кредита гражданам стоит рассчитать показатель долговой нагрузки, соотнеся сумму ежемесячных платежей с ежемесячными доходами и убедиться, что оставшихся на проживание средств будет достаточно.

В сентябре директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов заявил, что крупные кредитные организации воспринимают микрокредиты или «деньги до зарплаты» в кредитной истории россиянина как негативное качество потенциального клиента. Финансист раскрыл негативное влияние микрозаймов: подобное к ним отношение возникло неслучайно. По словам эксперта, риск неуплаты среди клиентов с одним-двумя микрозаймами в кредитной истории в два раза выше, чем среди россиян, никогда не обращавшихся в микрофинансовые организации (МФО). Если клиент брал микрокредит три или более раз, то вероятность просроченного платежа растет.

Ранее россиянам назвали способ избежать мошенничества с займами на их имя. Для этого необходимо регулярно отслеживать кредитную историю, чтобы не позволить мошенникам оформить кредит на чужое имя.