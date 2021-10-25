Уровень долговой нагрузки россиян резко вырос

Уровень долговой нагрузки увеличился с 27 до 35 процентов с начала года. В среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание займов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В первом полугодии задолженность россиян по кредитам резко взлетела на 13,6 процента, до 22,64 триллиона рублей. В годовом выражении показатель вырос на 23,8 процента. Наиболее закредитованными оказались республики Тыва (78 процентов), Калмыкия (64 процента) и Удмуртия (50 процентов). Лучшие показатели у Чечни (13 процентов), Дагестана (11 процентов) и Ингушетии (11 процентов).

В абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 до 946,6 миллиарда рублей, а средний размер просроченного кредита — с 15,7 до 17,4 тысячи рублей. Однако доля «плохих» долгов уменьшилась, уровень «просрочки» снизился на 0,3 процентных пункта, до 4,2 процента.

В среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. Эксперты уверены, что после резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5 процента можно ожидать охлаждения спроса на кредиты.

В Госдуме раскритиковали повышение ключевой ставки ЦБ. Экономист и депутат Михаил Делягин считает, что эта мера приведет только к росту инфляции. Он добавил, что складывающаяся ситуация выгодна для спекулянтов, поскольку российские ценные бумаги получают импульс к повышению курса, а нацвалюта становится более крепкой.