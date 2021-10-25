Банки испугались ухода клиентов к нелегалам из-за ограничений на выдачу кредитов

Принятие поправок, наделяющих Центробанк правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) к Минфину. Подробный отчет по законопроекту направлен по просьбе министерства, отметил в интервью «РБК» вице-президент АБР Алексей Войлуков.

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В письме подчеркивается, что введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может стать результативным для сдерживания активности банков, но приведет к тому, что заемщики, столкнувшись с отказами банков, будут удовлетворять потребности с помощью «теневого финансирования» — оформляя рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключая сделки лизинга или вовсе обращаясь к нелегальным кредиторам.

Банк России отмечал, что стране растет доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — когда заемщик тратит на платежи по кредитам более 80 процентов своего ежемесячного дохода. По данным главы департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, сейчас этот показатель держится на уровне 30 процентов.

Войлуков признает, что проблема закредитованности в стране есть, но он уверен, что лимиты танков ее не решат. «Если в банках нельзя получить деньги, а клиенту они нужны, он пойдет в МФО, в МФО нельзя получить — он пойдет еще куда-то. Соответственно, если возникнет спрос, образуется теневой, нелегальный рынок предоставления кредитов», — пояснил Войлуков.

Вместе с тем, риск ухода заемщиков к «черным кредиторам» видят и микрофинансовые организации, которые в перспективе также могут попасть под усиленное регулирование. Директор профильной СРО «МиР» Елена Стратьева считает, что все ограничения «в легальном поле» должны сопровождаться мерами по противодействию незаконному кредитованию.

Ранее университет «Синергия» провел исследование, изучив, на какие цели чаще всего берут кредит россияне. Самым популярным в стране оказалось ипотечное кредитование. С такой целью в банки обращались 28,8 процента опрошенных. Еще 20,4 процента получают ссуду на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. Около 8,8 процента брали ссуду на погашение старых долгов. Меньше всего россияне берут кредиты на путешествия, здоровье, помощь родным, обучение и организацию мероприятий (менее 10 процентов).