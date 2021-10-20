Россияне назвали основные цели получения кредитов

Россияне в основном берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и техники, говорится в исследовании университета «Синергия», передает РИА Новости.

Самым популярным в стране оказалось ипотечное кредитование. С такой целью в банки обращались 28,8 процента опрошенных. Еще 20,4 процента получают ссуду на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. Около 8,8 процента брали ссуду на погашение старых долгов.

Меньше всего россияне берут кредиты на путешествия, здоровье, помощь родным, обучение и организацию мероприятий (менее 10 процентов). Главными преимуществами кредитования опрошенные назвали возможность тратить деньги в нужный момент (65,4 процента), отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей (17,6 процента) и делать накопления (9,5 процента). Еще 7,5 процента россиян сказали, что кредит — единственная возможность для них совершить крупную покупку.

Среди основных недостатков большинство назвали необходимость переплачивать за товар (45,6 процента). Каждому пятому не нравится отдавать часть зарплаты на погашения долга, а 34,6 процента боятся оказаться в долговой яме.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне берут кредиты на сумму менее трех миллионов рублей, а размер каждого десятого займа больше шести миллионов.