Названы популярные у россиян суммы кредита

Исследование «Синергии»: россияне чаще всего берут кредиты менее трех миллионов рублей

Чаще всего россияне берут кредиты на сумму менее трех миллионов рублей, а размер каждого десятого займа больше шести миллионов. Популярнее всего суммы от одного до трех миллионов, таков максимальный размер кредита для 29,6 процента граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Еще 23,2 процента россиян кредитовались на сумму от 150 до 500 тысяч рублей, 15,4 процента занимали от 500 тысяч до миллиона, сообщили эксперты. Притом 21,4 процента опрошенных назвали сумму в пределах ста тысяч. Больше половины указали, что выплачивают кредиты в настоящее время. Взять заем в ближайший год хочет каждый пятый, а у остальных таких планов нет.

Более 70 процентов готово отдавать на погашение кредита до четверти зарплаты, 15,4 процента согласны на треть заработка, почти каждый десятый допустил возможность отдавать половину. Почти 5 процентов считают возможным отдавать большую часть зарплаты. Опрос проводился в сентябре, в нем приняли участие около 5000 россиян старше 18 лет во всех регионах страны.

В начале октябре стало известно, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, у Центробанка появится возможность устанавливать количественные ограничения на объемы потребительских кредитов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Банк России за последнее время не раз поднимал вопрос об ужесточении выдачи кредитов. На конец сентября объем просроченных кредитов физических лиц превысил триллион рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), лишь 15 процентов россиян ни разу не брали кредит.

