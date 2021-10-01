Россиянам ограничат выдачу кредитов

Банк России получит возможность устанавливать количественные ограничения на объемы потребительских кредитов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина правительству и Государственной Думе. Срок выполнения поручения — 1 декабря 2021 года.

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Чтобы прописать новые полномочия Центробанка (ЦБ), власти примут федеральный закон. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В последнее время ЦБ активно поднимал вопрос об ужесточении выдачи кредитов. На конец сентября объем просроченных кредитов физических лиц превысил триллион рублей. Проблемные долги россиян выросли за месяц на 10 миллиардов рублей, а с начала года — на 73 миллиарда (плюс 7,9 процента по сравнению с аналогичными показателями 2020 года). По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), лишь 15 процентов россиян ни разу не брали кредит.

В четвертом квартале 2021 года Центробанк рассмотрит вопрос об изменении формулы расчета показателя долговой нагрузки (ПНД). ЦБ планирует повысить макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по долгосрочным кредитам и по кредитам для граждан с высокой долговой нагрузкой. По статистике ЦБ, при получении кредитов сроком на пять лет и более риск дефолта заемщика в первый год вырастает в два раза по сравнению с кредитами на меньший срок.