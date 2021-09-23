Раскрыт способ выгодно взять кредит

Выгодно взять кредит россиянам поможет умение грамотно выбирать финансовую организацию. Консультант Ольга Трофименко раскрыла способы выбрать банки для займов под самые низкие проценты, сообщает радио Sputnik.

В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего. «Статистика показывает, что все банки приветствуют выдачу кредита тому, кто уже является их клиентом. Это могут быть "зарплатные" банки, "дебетовые" банки или те, где у вас есть кредитная карта. Там ставка по кредиту может оказаться на пять-семь процентов ниже среднерыночной», — поделилась Трофименко.

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Если в привычном банке по каким-либо причинам получить выгодный займ не удалось, эксперт считает, что следует попробовать сделать это в одной из крупнейших финансовых организаций страны — обычно у них много специальных предложений и бонусов. «Крупные банки (которые входят в топ-10 в стране) могут себе позволить возвращать клиентам часть денег за своевременное погашение кредитов, что не по карману небольшим региональным организациям», — пояснила финансовый консультант.

Однако обращение в небольшие банки тоже может быть выгодным. Трофименко отметила, что там можно рассчитывать на индивидуальный подход. По ее словам, небольшие организации могут рассмотреть нюансы — закрыть глаза на старые просрочки по кредитам, получить справку о доходах по форме банка (а не 2-НДФЛ) и так далее. В крупных банках это невозможно — там процессы автоматизированы, и человек практически ничего не решает.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые могут представлять микрозаймы для их кредитной истории. Сотрудники банков часто отказывают в стандартных кредитах клиентам, ранее обращавшимся в микрофинансовые организации. По мнению экспертов, риск неуплаты такими гражданами в два раза выше, чем теми, кто никогда не брал микрозаймов.