Россиянам задумали облегчить погашение ипотеки

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) задумали упростить процедуру рефинансирования ипотеки. Таким образом россиянам хотят облегчить процесс погашения кредитов на жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

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Законопроект разработала ФАС, и его отправили на согласование в ведомства. По данным издания, инициативу поддержали Минфин, Росреестр и крупнейшие банки. В случае одобрения проекта власти внесут изменения в законы «Об ипотеке» и «О потребительском кредите (займе)».

Законопроект предполагает сокращение времени получения необходимых документов для того, чтобы кредиторы могли легче перейти на обслуживание кредита из одного банка в другой. Банкам дадут не более пяти рабочих дней для предоставления информации заемщику, в течение 10 рабочих дней они будут обязаны выдать закладные по кредитам. Таким же периодом ограничат и «срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в соответствующий орган».

О возможных изменениях заговорили в июне 2021 года. Обсуждение вызвали жалобы россиян на то, что банки затягивали процесс выдачи документов, необходимых для погашения ипотеки, и решения других вопросов.

По словам опрошенных газетой экспертов, изменения положительно скажутся на процессе рефинансирования. Установление четкого временного периода соответствует интересам и заемщиков, и банков. Таким образом кредитные организации смогут оптимизировать свою работу.

Сделки с ипотекой россиянам упростили в августе 2021 года. В стране по уже действующему кредиту на жилье выдали не бумажную, а электронную закладную. В итоге ведомства решили постепенно полностью вывести из оборота бумажные образцы документов и повысить точность сделок.