В России подорожали кредиты

Полная стоимость кредитов в России выросла с начала 2021 года

В России выросла полная стоимость ипотечных и автомобильных кредитов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Не подорожали с начала года лишь необеспеченные потребительские кредиты.

Согласно статистике ОКБ, средняя полная ставка кредита (ПСК), отражающая эффективную ставку и все затраты заемщика на обслуживание кредита, с января по август равнялась 15 процентам для автокредитов (плюс один процентный пункт к значениям декабря 2020-го), 9,2 процента по ипотечным (плюс 0,7 процентных пункта) и 15,9 процента по необеспеченным потребительским кредитам (на прежнем уровне).

Показатель ПСК по автомобильным кредитам вернулся к уровню июня 2019 года, по ипотечным — к уровню мая 2020-го. Таким образом, стоимость этих видов кредитов восстановилась до допандемийных значений.

Рост полной стоимости ипотечных кредитов на 0,7 процентных пункта произошел на фоне изменений условий государственной программы льготного кредитования. Ставка по ней была повышена с 6,5 до 7 процентов, а максимальная сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей.

Рост ПСК для автокредитов опрошенные изданием специалисты связывают с ограниченным предложением автомобилей на рынке из-за мирового дефицита полупроводников. Дилеры при этом стараются продавать автомобили с наценкой и в кредит, получая комиссию от банков.

