«Известия»: средний ежемесячный платеж по ипотеке в России за год вырос на 14 процентов

За год средний ежемесячный платеж по ипотеке в России вырос на 14 процентов и составил 18,8 тысячи рублей. Об этом «Известиям» рассказала глава ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, средняя сумма кредитов достигла 2,9 миллиона рублей, увеличившись на 16 процентов, а их сроки — на десять процентов. Так, в 2020-м средний срок кредитования составлял 18 лет, а в 2021 году преодолел 20-летний рубеж.

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Россияне стали больше платить за ипотеку из-за подорожания жилья, притом что размер первоначального взноса сохранился на уровне 15–20 процента, расказали в пресс-службе Райффайзенбанка. Заместитель генерального директора «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов добавил, что за год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20 до 40 процентов в Центральном федеральном округе и до 30 процентов в регионах.

Татьяна Решетникова отметила, что долговая нагрузка заемщиков стала более ощутимой, так как за год их доходы не показали такой динамики роста. Таким образом, у них меньше свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов. Люди стали на 15 процентов реже закрывать ипотеку досрочно, добавила она.

Ранее директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) Алексей Волков раскрыл россиянам схему улучшения репутации для оформления ипотеки. По его словам, перед подачей заявки на ипотеку стоит запросить свою кредитную историю в офисах бюро кредитных историй (БКИ) или онлайн, в том числе на портале госуслуг. Для улучшения финансовой репутации заемщик может оформить и досрочно погасить потребительский кредит.