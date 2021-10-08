Рост цен на жилье в России замедлился

На российском рынке жилья наступило время больших изменений: рост цен, который непрерывно сопровождал строительный сегмент в последние месяцы, особенно на рынке новостроек, значительно замедлился и даже проходит некоторую корректировку. Об этом говорится в материалах экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают эксперты, застройщики понимают, что без льготных условий по ипотеке продажи упадут, и поэтому вынужденно корректируют ценовые условия. Потенциальные новоселы, тем временем, ждут более выгодных предложений и покупают жилье меньшей площади.

Одним из факторов «охлаждения» рынка новостроек в обозримом будущем может стать общий рост стоимости ипотеки, предупреждают аналитики. Он будет наблюдаться на фоне увеличения ключевой ставки Центробанка.

Ранее стало известно, что россиян, верящих в предстоящее снижение цен на жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто ожидает подорожания квадратных метров. Почти 24 процента спрогнозировали снижение ценников в пределах пяти процентов, 20,5 процента заявили, что ждут более существенного падения стоимости жилья.