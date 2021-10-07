Россиянка 35 лет прожила в железной бочке

В надежде получить собственную квартиру жительница Омска Светлана Чернова 35 лет провела в ржавой железной бочке. В конце 80-х местный завод пообещал выделить россиянке квартиру и предложил переехать во временное жилье, но после перестройки оно стало для женщины постоянным, сообщает портал 72.ru.

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В 80-е Светлана работала крановщиком на омском военном заводе, жила в общежитии от предприятия и стояла в очереди на получение собственной «однушки». Чтобы быстрее получить квартиру, в 1986 году профком посоветовал омичке ненадолго перебраться в железную бочку — многие до нее по этой схеме обрели жилье за небольшой срок. Вскоре в стране началась перестройка — очередь на недвижимость перестала существовать, как и сам военный завод, а Светлане пришлось остаться в бочке.

Времянка находится в промзоне на окраине Омска, в ней нет ни света, ни тепла, ни воды. Пенсионерка вынуждена освещать жилище фонариком, топить печь-буржуйку, ходить за водой на колонку, а помыться и зарядить телефон — к знакомым в девятиэтажку. По словам Светланы, сложнее всего в таком доме пережить зиму. Металл быстро остывает, и приходится подкидывать дрова каждые три часа, даже ночью. Тем не менее россиянка прикреплена к поликлинике по месту жительства и может пользоваться услугами почты — в паспорте она зарегистрирована по адресу бывшего военного завода.

Женщина не раз обращалась в разные ведомства с просьбой о переселении, но внятного ответа так и не получила. Решить жилищный вопрос Светлане пытается помочь инспектор службы содействия правосудию Маргарита Генинг — она собирает документы для официального запроса в Москву.

Местное самоуправление проблему решить не может. Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова не верит в постоянное проживание в железных бочках и считает, что люди приезжают в них только на лето или чтобы изолироваться от родственников. Омбудсмен предложила только один вариант переселения — в дом престарелых. Однако Светлану Чернову такой расклад не устраивает, она уже привыкла к «родной бочке», а в геронтологическом центре будет чувствовать себя «как в тюрьме», пояснила женщина.

В начале сентября глава «Дом.рф» Виталий Мутко пообещал решить проблему обеспечения россиян жильем к 2030 году. Директор института развития отметил, что появились новые инструменты и меры поддержки. Однако, по мнению эксперта, успех кампании будет зависеть от темпов восстановления экономики.