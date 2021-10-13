Бастрыкин поручил разобраться в причинах проживания россиянки в бочке

Ситуацию с жительницей Омска Светланой Черновой, которая 35 лет провела в ржавой железной бочке, взял на контроль председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил разобраться в причинах длительного отсутствия у омички нормального дома. Об этом сообщила пресс-служба СК.

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Соответствующее поручение Бастрыкин дал и.о. руководителя регионального Следкома Олегу Винникову. «Прошу доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки, которая живет в железной бочке без света, газа и воды, о чем сообщалось в эфире федерального канала», — заявил председатель, отметив, что за делом будут следить в центральном аппарате СК.

Кроме того, следователям поступили жалобы от жителей Тамбовской области, которые проживают в опасных условиях в разрушенном и нерасселенном доме. В здании 9 августа 2021 года рухнула одна из стен, по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность).

Омичка Светлана Чернова в 80-е работала крановщиком на военном заводе. Женщина жила в общежитии, а предприятие обещало выделить ей однокомнатную квартиру, но для этого нужно было дождаться своей очереди. В 1986 году профком посоветовал омичке временно заселиться в железную бочку, чтобы «выбить» нормальное жилье быстрее. Во время перестройки завод перестал существовать, а Светлана так и осталась жить в бочке на территории промзоны, в которой нет никаких удобств для нормального быта (света, тепла, воды).