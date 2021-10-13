В Госдуме призвали проверить жилье богатых россиян

Депутат Михаил Щапов: на рынок элитного жилья могут попадать деньги от госконтрактов

Всплеск активности россиян на рынке элитной загородной недвижимости — повод для полиции устроить проверку. С соответствующим призывом к правоохранителям в беседе с URA.RU обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

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Депутат предположил, что россияне стали чаще покупать индивидуальное жилье из-за пандемии, побудившей их перебираться за город. «Но также можно предположить, что на элитный рынок попадают деньги, полученные на госконтрактах по поставкам медоборудования, СИЗов (средств индивидуальной защиты — прим. «Ленты.ру») и лекарств во время пандемии», — сказал он. Подобные сделки с элитным жилье — хороший «маячок» для правоохранительных органов, подчеркнул Щапов.

Парламентарий также отметил, что рост спроса на дорогую «загородку» связан с увеличивающимся неравенством доходов. «Богатые богатеют, а бедные — беднеют. Но богатым некуда вкладывать свои средства, поэтому они покупают элитное жилье», — заключил он.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2021 года на рынке элитной загородной недвижимости заключили 899 сделок. На первичный рынок пришлось 224 сделки. Значение на 98 процентов превысило показатель за аналогичный период 2020-го.