Россияне бросились скупать элитные загородные дома

В период с января по сентябрь 2021 года в России вырос спрос за загородную недвижимость. Показатель оказался на 43,6 процента больше, чем в аналогичный период 2019 года. О том, что россияне фактически бросились скупать дома, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank, сообщает «Коммерсантъ».

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За первые девять месяцев 2021 года на рынке элитных объектов заключили 899 сделок. На первичный рынок пришлось 224 сделки. Значение на 98 процентов превысило показатель за аналогичный период 2020 года.

При этом эксперты заметили снижение объема предложения. На данный момент на продажу выставлено 297 объектов в 16 поселках — на 37 процентов меньше, чем в 2020 году. Однако на первичном рынке количество выставленных на продажу объектов за год увеличилось на 2 процента. «Многие собственники решили выставить дома на продажу, чтобы поймать волну, но это не всегда ликвидные объекты», — отметили в Knight Frank.

Что касается стоимости загородного жилья, то с января 2021 года средний бюджет предложения коттеджей увеличился на 56 процентов, достигнув 304 миллионов рублей. В случае с таунхаусами бюджет повысился на 45 процентов до 58 миллионов рублей.

Ранее эксперты в сфере недвижимости заявили, что подорожание объектов подтолкнуло россиян покупать маленькие по площади дачи. Площадь приобретаемых в 2021 году лотов за год сократилась на 12 процентов.