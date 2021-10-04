Москва попала в топ-5 городов мира с самым быстрым ростом цен на квартиры

Столица России обновила свою позицию в мировом рейтинге городов по динамике стоимости жилья. По итогам второго квартала 2021 года Москва отличилась тем, что заняла пятое место с ростом цен на 28,8 процента, поднявшись за год с 92-й строчки. Данные приводит РБК соссылкой на аналитиков консалтинговой компанией Knight Frank.

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Москва летом 2021-го выбилась в мировые лидеры по удорожанию недвижимости, совершив скачек на 87 позиций, представили показатели Global Residential Cities Index эксперты. Индекс изменения средней стоимости жилья всех типов подсчитывают в 150 городах по данным официальной статистики, выявляя места в мире с самым быстрым ростом цен на жилплощадь. Санкт-Петербург остался в первой десятке рейтинга, опустившись за год с пятого на восьмое место с приростом цен на квартиры в 26,7 процента.

«Во втором квартале 2021 года еще сохранялось влияние факторов 2020 года, тем не менее на московском рынке наметился ряд изменений. Если до недавнего времени существенную динамику цен как на первичном, так и на вторичном рынке компенсировали комфортные ипотечные ставки, то начавшийся весной период ужесточения денежно-кредитной политики должен несколько охладить ситуацию. В большей степени это проявится в следующих периодах», — пояснил управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

Первое место в рейтинге досталось канадскому городу Галифаксу, где жилье к концу второго квартала выросло в цене на 30,8 процента. На втором месте Измир (Турция) с +30 процентов, на третьем с аналогичным показателем южнокорейский Сеул. Четвертая позиция закрепилась за Финиксом в штате Аризона США (+29,3 процента). Средний годовой прирост цен на недвижимость в мире по 150 городам-участникам рейтинга составил 9,8 процента.

Ранее аналитики в сфере недвижимости сообщили, что за 2021 год в Москве выросло число сделок с элитным жильем на 37 процентов. По данным управляющего партнера агентства недвижимости Savills Дмитрия Халина, с января по сентябрь на премиальном рынке столичных квартир приобрели 987 объектов дороже одного миллиона долларов.