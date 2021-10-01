Раскрыта стоимость аренды самого дорогого дома около Москвы

Особняк в Подмосковье вывели на рынок аренды за 8,7 миллиона рублей в месяц

Самый дорогой особняк Подмосковья сдается в аренду за 8,7 миллиона рублей в месяц, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». Общая площадь объекта — 2,5 тысячи квадратных метров.

По данным риелторов, дом, выведенный на рынок аренды по максимальной стоимости, расположен в девяти километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Площадь участка — 60 соток. Подробные данные об объекте не раскрываются.

В целом в августе 2021-го спрос на аренду элитных особняков в Московской области оказался на 28 процентов выше, чем в том же месяце год назад, отмечают специалисты. По итогам восьми месяцев 2021-го (с января по август) количество запросов на аренду домов в элитных локациях региона сократилось на 20 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Пик спроса на аренду особняков в Подмосковье пришелся на июнь.

Ранее стало известно, что россияне массово повысили ставки аренды загородных домов. С сентября 2020-го стоимость аренды дач и коттеджей для постоянного проживания в среднем по России увеличилась почти на пять процентов. Радикальнее всего подошли к переписыванию ценников арендодатели Севастополя, где частные дома за год подорожали на 18 процентов.