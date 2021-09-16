Богачи массово начали отправлять животных в путешествия на частных самолетах

Состоятельные путешественники начали чаще перевозить животных на частных самолетах. Об этом сообщает CNN.

Так, соучредитель американской частной чартерной компании Luxury Aircraft Solutions Даниэль Хиршхорн заявил, что в период 2019 по 2021 годы количество богатых туристов, совершающих поездки с домашними любимцами, увеличилось на 74 процента.

По его словам, массовое желание пассажиров отправиться в путешествие с животными связано с последствиями пандемии COVID-19. «Во-первых, мы наблюдаем рост числа поездок на отдых по сравнению с командировками. Скорее всего, вы не будете брать собаку на встречу, но с большой вероятностью возьмете ее с собой в отпуск, — пояснил Хиршхорн. — Кроме того, мы стали чаще встречать людей, работающих удаленно и арендующих дома в разных странах. Они также часто забирают питомцев с собой».

Как отмечают сами путешественники, на частных рейсах домашние любимцы подвергаются меньшему стрессу, связанному с прохождением службы безопасности в аэропорту, а также транспортировкой в багажном отделении. «Помимо этого, во время полета животные могут свободно размять ноги и немного побродить, вместо того, чтобы быть запертыми в переноску», — заявили они.

Ранее в августе россиянка решила выгулять собаку на борту самолета во время рейса и угодила в полицию. Уточняется, что 45-летняя жительница Омска, летевшая из Симферополя, выпустила питомца для прогулки по салону воздушного судна и игнорировала просьбы бортпроводников посадить животное в переноску. Правоохранительные органы составили на туристку протокол об административном правонарушении. Ей грозит арест на 15 суток.