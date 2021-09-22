Дом известного советского писателя превратят в отель

В Северодвинске передали в аренду деревянный дом, где в начале 1940-х жил Валентин Пикуль — будущий известный советский писатель. Распоряжаться объектом культурного наследия отныне будет общество с ограниченной ответственностью «Пикуль отель», говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Компания сняла дом Пикуля в рамках программы «Аренда за рубль». Ей предстоит отремонтировать и отреставрировать объект, кроме того, она обязана обустроить внутри музей-квартиру писателя.

Лот был сдан в аренду посредством проведения открытого аукциона, но участвовало в нем единственное ООО, которое и признали победителем. До сих пор дом Пикуля содержался за счет средств местного бюджета. Здание превратят в гостиничный комплекс. Срок договора аренды ограничен 49 годами.

Валентин Пикуль — автор художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. За 40 лет литературной деятельности Пикуль создал около тридцати романов и повестей. Книги писателя часто подвергались критике за неоднозначное обращение с историческими фактами и вульгарный стиль речи. Многие его произведения были экранизированы.