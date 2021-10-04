Элитное жилье в Москве стало популярнее

Количество сделок с элитным жильем в Москве за 2021 год выросла на 37 процентов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал управляющий партнер агентства недвижимости Savills Дмитрий Халин.

По его словам, с января по сентябрь этого года на премиальном рынке жилой недвижимости в столице было приобретено 987 квартир стоимостью более одного миллиона долларов. «За 9 месяцев 2021 года покупатели с бюджетами от 1 миллиона долларов за лот потратили около 135 миллиардов рублей, 60 процентов из которых традиционно пришлась на первичный рынок — 81 миллиард рублей», — пояснил Халин.

При этом, отметил Халин, число квартир, выставленных на продажу в премиальном сегменте, в 2021 году сократилось на треть — с с 2800 в январе-сентябре 2020 года до 1980 в аналогичном периоде этого года.

По мнению эксперта, падение предложения стало итогом неопределенности, связанной с пандемией и локдауном. При этом, отметил Халин, «отложенный спрос, реализованный в 2021 году трансформировал данное предложение в сделки. В конце года мы ожидаем выхода новых проектов, которые компенсируют снижение предложения», — сообщил специалист.

Ранее стала известна площадь самой маленькой квартиры в Москве. Микроапартаменты появились в столице впервые. Их площадь составляет меньше десяти квадратных метров. Они пока не выставлены на продажу, однако уже сейчас одна из наиболее «компактных» студий, которые уже доступны к приобретению, площадью 12 квадратных метров, продается за 3,2 миллиона рублей.

