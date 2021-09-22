Александр Петров показал свою новую «голливудскую» квартиру

Актер Александр Петров провел экскурсию по своей двухэтажной квартире для AD Russia

Российский актер Александр Петров показал свою новую двухэтажную квартиру. Он провел экскурсию по своей недвижимости, в которой живет месте с возлюбленной, актрисой Стасей Милославской. Видеоролик доступен на YouTube-канале AD Russia.

Актер признался, что всегда мечтал об «очень открытой квартире». По его словам, при просмотре американского или европейского кино становится ясно, насколько иначе может быть устроен быт.

«Вот мне хотелось такое жилье. Также я с детства мечтал о втором этаже в квартире. Думаю, это тоже навеяно американской культурой, голливудскими фильмами», — рассказал Петров.

На первом этаже квартиры Петрова находится гостиная в белых и серых тонах. Яркой деталью в комнате стал бирюзовый диван, цвет которого выбрала Милославская.

«Мне кажется, что она относится к этому дивану как к живому. Если увидит на нем хотя бы крошку, будет скандал. Поэтому мне иногда даже страшно на него садиться», — признался актер.

Кроме того, на первом этаже расположены кухня, ванная комната и сауна. Петров является поклонников бань, поэтому ему захотелось иметь парилку в квартире.

На втором этаже апартаментов актер разместил спальню с видом на веранду, а также зону для отдыха. Петров рассказал, что на веранде можно проводить время не только летом, но и зимой, поскольку она разделена на две части — открытую и застекленную.

Ранее Александр Петров впервые показал свой дом. Он рассказал, что любит создавать уют с помощью свечей и картин.