Российский актер Александр Петров впервые показал свой дом, куда раньше не пускал журналистов. По словам артиста, он любит создавать уют с помощью свечей и картин. Петров поделился этим в интервью Алене Долецкой в рамках YouTube-проекта «Решайся!».

Недвижимость актер приобрел три года назад, в настоящее время он проживает здесь со своей возлюбленной — актрисой Стасей Милославской. Пара вместе провела карантин, и, как сказал Петров, это было удивительное время. «Мы гуляли, играли в баскетбол. Спасибо вселенной, что у нас была такая возможность. Мы ездили в магазин, сидели, смотрели фильмы, пили вино, разговаривали у костра. Никуда не выходили, но нам было здорово», — поделился артист.

Отвечая на вопрос ведущей, есть ли у него любимое место в доме, Петров ответил, что такого нет. «Любимое место — где присел, где прилег», — рассмеялся актер.

Также Петров рассказал о своей мечте — купить небольшую квартиру площадью менее тридцати квадратных метров в самом центре Рима. Артист поделился, что хотел бы видеть с ее балкончика самый крупный фонтан города — Треви.

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