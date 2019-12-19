Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям

Российский актер Александр Петров считает, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Об этом артист заявил в интервью изданию Buro 24/7.

По словам Петрова, многие женщины любят «такие знаки внимания». «У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся», — отметил он.

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«У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет», — добавил артист.

Петров объяснил, что ему не нравится, что «сейчас стираются границы между полами, что мальчики и девочки одинаковыми становятся».

18 декабря сервис «Кино Mail.ru» назвал Петрова самым популярным российским актером 2019 года. В октябре артист рассказал Ксении Собчак о том, как в компании мужчин изображал мастурбацию в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко.

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