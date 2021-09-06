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Ивлеева рассказала о ремонте в квартире матери

Телеведущая Анастасия Ивлеева оплатила ремонт в квартире матери в Разметелево
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Фото: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что оплатила ремонт в квартире матери, которая проживает в деревне Разметелево Ленинградской области. Она поделилась подробностями в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.

В разговоре с Собчак Ивлеева прокомментировала ситуацию, когда зрители ее влога раскритиковали состояние жилья, где в ванной комнате не было раковины. Блогерша отметила, что предложила матери заменить покрытие на полу и поставить пластиковые окна. Она дала ей деньги на ремонт, когда появились возможности. «Та квартира, которая есть в моем влоге, — это абсолютный выбор моей мамы, начиная от обоев, заканчивая мелочами», — пояснила блогерша.

Ивлеева также ответила на вопрос о возможном переезде семьи в Москву, отметив, что предлагала родственникам такую возможность. Однако мать отказалась, так как комфортно обустроила свою жизнь в Разметелево. В будущем блогерша планирует организовать переезд.

В июле 2020 года Ивлеева опубликовала на своем YouTube-канале влог «Бандитский Петербург», в котором показала квартиру, где живут ее мама с братом. Ролик возмутил пользователей, в сети отметили, что семья телеведущей живет очень скромно по сравнению с ней.

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