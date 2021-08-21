Ивлеева официально подтвердила расставание с Элджеем

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева официально подтвердила расставание с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Об этом она сама заявила в интервью журналу Tatler.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали», — сказала Ивлеева.

Слухи о проблемах в браке между Ивлеевой и Узенюком начали появляться в конце 2020 года, однако блогерша опровергала их. Как писало News.ru, в июле 2021 года Элджей выпустил трек, в котором намекнул на развод. После этого, утверждает издание, Ивлеева косвенно подтвердила расставание, написав «Нам стало скучно, больше не интересно», добавив эмодзи разбитого сердца.